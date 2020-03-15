المبعوث الأممي إلى سوريا: الصراع بإدلب دليل على فشل الدبلوماسية الجماعية

2020/03/15 | 20:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”، أن «الطبيعة المخيفة للصراع السوري، دليل دامغ على فشل الدبلوماسية الجماعية في البلاد».وقال بيدرسون في بيان اليوم الأحد: «إن مئات

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