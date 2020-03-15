المتظاهرون يطلقون حملة “لا تبوسني ولا أبوسك استر علينا” للوقاية من كورونا (صور)

2020/03/15 | 20:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أطلق المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الاحد، حملة توعية للوقاية من الاصابة بوباء كورونا، والذي وصل العراق فيه الى عدد اصابات تجاوزت المئة.

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