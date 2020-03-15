بالوثيقة .. محافظ واسط يوجه مكافحة الجريمة الاقتصادية بمتابعة ارتفاع الاسعار

2020/03/15 | 20:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ واسط رئيس اللجنة الأمنية العليا محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة ميدانية لجميع الاسواق والمحال التجارية لمتابعة اسعار المواد الغذائية.

وشدد المياحي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "على ضرورة نزول مفارز المديرية لمتابعة الاسواق والمحال التجارية وملاحظة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسحب رخص العمل من اي تاجر او محل يتجاوز الاسعار المعتادة وإحالته إلى القضاء وفقا لقانون مكافحة الجريمة الاقتصادية، مثنيا على جهود المواطنين في في تقديم بلاغات مباشرة عن اي حالات ارتفاع في الاسعار وتحديد أماكنها ليتسنى للأجهزة المختصة ملاحقة ذلك".

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