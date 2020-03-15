ترامب انتصر على بوش بالكذب والاجرام

2020/03/15 | 20:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم اربع سنوات عجاف لا يعلم العالم كيف ستنتهي مع رجل يعشق الكذب ويتنازل عن قيمه ان وجدت للحصول على المال ومثلما يوجد في البلاد الاسلامية شريحة يقال عنها مع كل ناعق ينعقون فالرئيس الامريكي لديه مجموعة تمارس هذا الفعل الرذيل اسلاميا فينعقون عندما ينعق ترامب على الطريقة الامريكية.هذا الرجل السمة الوحيدة […]

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