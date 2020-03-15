محافظ ميسان يخصص مسكنه لحجر المشتبه باصابتهم بكورونا

2020/03/15 | 20:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان/ الغد برس:

خصص رئيس خلية أزمة كورونا في ميسان المحافظ علي دواي لازم، اليوم الاحد، منزله الخاص موقعاً للحجر الصحي لأي حالة يشتبه باصابتها بفيروس كورونا.

وقال لازم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "منزله خالي ولم يسكنه من قبل ليكون موقعا للحجر الصحي لأي حالة مشتبه بأصابتها بالفيروس"، مشيراً الى ان "تلك الخطوة جاءت لعدم توفر مكان خاص للحجر ورفض المواطنين لجميع الأماكن التي تم اختيارها".

ووجه دائرة صحة ميسان بـ"توفير كافة وسائل الراحة للراقدين وتوفير المفارز الطبية اللازمة لاي حالة مشتبه بها قد تظهر في المستقبل".

وبين ان "المحافظة خالية من اي حالة اصابة حتى الان بعد شفاء المراة المصابة الوحيدة بشكل تام وخروجها من المستشفى".

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