لجنة الركبي تعلق نشاطاتها لإشعار اخر

2020/03/15 | 20:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت لجنة الركبي العراقي، اليوم الاحد، تعليق جميع نشاطاتها امتثالاً لتوجيهات خلية الأزمة ولجنة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة بسبب انتشار فايروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "حفاظا على سلامة جميع كوادر اللجنة وبالخصوص مدربينا ولاعبينا، تم ارجاء تدريبات المنتخبات الوطنية وتأجيل بطولة الجمهورية لشهداء العراق الى إشعار اخر".

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