تعطيل الدوام الرسمي في بغداد ثلاثة أيام بسبب كورونا

2020/03/15 | 20:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ العاصمة العراقية بغداد، محمد العطا اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس، على أن ت...

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