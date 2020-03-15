2020/03/15 | 20:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ علقت الخطوط الجوية العراقية يوم الأحد تسيير رحلاتها إلى ايران حتى إشعار آخر في خطوة تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وجاء في كتاب صادر عن الخطوط الجوية العراقية واطلعت عليه شفق نيوز، انه إشارة الى توجيهات مدير الخطوط الجوية العراقية بشأن تعليق الرحلات الى المحطات الإيرانية كافة فقد "قررنا الغاء كافة الرحلات الى الجمهورية الإسلامية على نظام السيتا والى اشعار آخر".

وكان مطار بغداد الدولي قد توقف لعدة ساعات، الأحد، إثر تلقي طائرة عراقية قادمة من إيران صوب العاصمة بتلقي "تنبيه كاذب" بوجود قنبلة على متنها.

ويبدو أن الطائرة كانت آخر رحلة عراقية إلى إيران، وكان "التنبيه الكاذب" مجرد امتعاض من الجانب الإيراني لوقف الرحلات.

يشار الى ان أعدادا غفيرة من المتظاهرين النجفيين توجهوا مساء السبت إلى مطار النجف الدولي، وفي بوابة المطار الرئيسة اعتصم هؤلاء المحتجين وطالبوا الحكومتين المركزية والمحلية باتخاذ قرار سريع بغلق منفذ المطار بوجه الرحلات القادمة من جميع المطارات الإيرانية.

كما انتشر مقطع فيديو لمحافظ النجف لؤي الياسري ، يدعو الحكومة الى غلق المطار في الوقت الحاضر، ولاسيما بوجه الرحلات القادمة من إيران، كون الإصابات والوفيات التي حدثت بالمحافظة سببها دخول الإيرانيين للنجف عبر منفذ المطار او عبر المنافذ البرية.

كما يأتي قرار إيقاف الرحلات الى ايران اثر المماطلة في تطبيق المنع الذي كان يجري الادعاء به من قبل السلطات المركزية وسلطات المحافظات ما أدى الى تفاقم الإصابات بفايروس كورونا وانتشاره بسرعة بحسب المراقبين.

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