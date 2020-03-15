محافظ واسط يوجه بمتابعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسحب رخص العمل من المتجاوزين

2020/03/15 | 20:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه محافظ واسط رئيس اللجنة الأمنية العليا محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة ميدانية لجميع الاسواق والمحال التجارية لمتابعة اسعار المواد الغذائية.وقال المياحي في بيان تلقت “العهد نيوز”، انه “يؤكد على ضرورة نزول مفارز المديرية لمتابعة الاسواق والمحال التجارية وملاحظة ارتفاع أسعار المواد الغذائية”، لافتا إلى”سحب رخص […]

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