2020/03/15 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي يعلن فرض حظر للتجوال في بغداد اعتباراً من مساء الثلاثاء ولمدة اسبوع

يتبع ..............





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