محافظ البصرة يعلن تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا

2020/03/15 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظة البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاحد (15 اذار 2020)، تسجيل حالة إصابة ثالثة بفيروس...





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