2020/03/15 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مدير عام صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الاحد (15 آذار 2020)، اصابة طالبة دراسات عليا عراقية مقيمة في ايران بفايروس كورونا.

وقالت الحسناوي لـ(بغداد اليوم)، إنه "ظهور أول اصابة مؤكدة لطالبة دراسات عليا كانت في ايران من اهالي الديوانية في حي الفرات".

واضاف البيان أن "الكوادر الصحية وضعت المريضة في الحجر الصحي".

وكانت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، قررت السبت (14 آذار، 2020) غلق جميع مداخل ومخارج المحافظة ابتداءً من اليوم الاحد، فيما دعت مواطنيها الى ملازمة مساكنهم.

وقال محافظ الديوانية، رئيس خلية الازمة المشكلة لمواجهة كورونا، زهير علي الشعلان، في بيان، انه "حرصاً على صحة وسلامة مواطني الديوانية عقدت خلية الازمة في المحافظة اجتماعاً طارئاً لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة باجراءات الوقاية من فيروس كورونا بعد تسجيل عدة اصابات في بعض المحافظات المجاورة علماً ان المحافظة خالية تماماً من اي إصابة".

وبين الشعلان، ان "غلق مداخل ومخارج المحافظة بالاضافة الى غلق جميع المطاعم مع ابقاء خدمة التوصيل المنزلي من ابرز ما جاء ضمن قرارات الخلية".

ووجه الشعلان "جميع الدوائر الحكومية في المحافظة بالاستمرار بالدوام الرسمي وفق نظام الـ (50 بالمئة) بالنسبة للموظفين".

ودعت خلية الازمة "جميع المواطنين في محافظة الديوانية الى ملازمة مساكنهم والابتعاد عن التجمعات السكانية الا للحالات الطارئة والضرورية مع الالتزام بقرارات خلية الازمة حفاظاً على الصحة العامة للجميع".

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