خلية الازمة: فرض حظر التجوال في بغداد وتعطيل الدوام الرسمي لأسبوع

2020/03/15 | 21:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت خلية الازمة، اليوم الاحد، فرض حظر للتجوال في بغداد وتعطيل الدوام الرسمي لمدة اسبوع اعتباراً من مساء الاثنين لاغراض التعفير والتطهير وتعزيز الرقابة الصحية والفحص الميداني، لمواجهة انتشار وباء كورونا.

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