خبير لـ (الزمان ):القوات الأمريكية لن تغادر قريباً خشية قيام تحالف عربي إيراني بمواجهة إسرائيل

2020/03/15 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تنفي تحرك فرقة النسور الزاعقة نحو قاعدة عسكرية عراقية وخبير لـ (الزمان ): القوات الأمريكية لن تغادر قريباً خشية قيام تحالف عربي إيراني بمواجهة إسرائيل بغداد – الزمان استبعد خبير أمني مغادرة القوات الامريكية العراق ، على الأقل في المدى المنظور ، عازيا ذلك الى رغبة الولايات المتحدة الامريكية […]

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