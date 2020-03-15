2020/03/15 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تشكو شح الدعم الحكومي والصدر مندهش من تعليق الصلاة وزيارة قاضي الحاجات المالية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة بالكامل بغداد – قصي منذر أكدت وزارة المالية امس تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في حين طالبت المصارف بدعم وزارة الصحة وخلية الأزمة بالأموال كاشفة عن فتح حساب خاص لاستقبال وإيداع التبرعات من المصارف والشركات […]

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