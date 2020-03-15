2020/03/15 | 21:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: إرتفاع طفيف بالحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية بغداد – فائز جواد توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ارتفاع درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية اليوم الاثنين.وبحسب تقرير اطلعت عليه (الزمان) امس فإن (الطقس المتوقع اليوم في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم ، درجات الحرارة ترتفع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأنواء: إرتفاع طفيف بالحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأنواء: إرتفاع طفيف بالحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).