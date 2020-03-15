2020/03/15 | 21:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض حظر التجوال في بغداد لمدة أسبوع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر التجوال في بغداد لمدة أسبوع) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر التجوال في بغداد لمدة أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).