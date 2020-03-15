بالفيديو.. فنان سوري يغني لـ

2020/03/15 | 21:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أطلق الفنان السوري وديع مراد أغنية جديدة باللغة الكردية وبمناسبة أعياد نوروز بعنوان "نوروز".

والاغنية الجديدة من كلمات وألحان "سيدو رشيد " وتوزيع الموسيقي ريناس كورداغ.

ووديع مراد، وهو أرمني، مغني سوري ولد في مدينة القامشلي ذات الأكثرية الكوردية شمال شرقي سوريا.

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