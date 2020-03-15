الديوانية تسجّل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

2020/03/15 | 21:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت مدير عام صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، اليوم الاحد، اصابة طالبة دراسات عليا عراقية مقيمة في ايران بفايروس كورونا.وقالت الحسناوي في تصريح صحافي، إنه “ظهور أول اصابة مؤكدة لطالبة دراسات عليا كانت في ايران من اهالي الديوانية في حي الفرات”.واضاف البيان أن “الكوادر الصحية وضعت المريضة في الحجر الصحي”.

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