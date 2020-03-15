الخطوط الجوية العراقية تعلق رحلاتها إلى ايران

2020/03/15 | 21:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

علقت الخطوط الجوية العراقية اليوم الأحد تسيير رحلاتها إلى ايران حتى إشعار آخر في خطوة تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وجاء في كتاب صادر عن الخطوط الجوية العراقية، انه إشارة الى توجيهات مدير الخطوط الجوية العراقية بشأن تعليق الرحلات الى المحطات الإيرانية كافة فقد "قررنا الغاء كافة الرحلات الى الجمهورية الإسلامية على نظام السيتا والى اشعار آخر".

وكان مطار بغداد الدولي قد توقف لعدة ساعات، الأحد، إثر تلقي طائرة عراقية قادمة من إيران صوب العاصمة بتلقي "تنبيه كاذب" بوجود قنبلة على متنها.

ويبدو أن الطائرة كانت آخر رحلة عراقية إلى إيران، وكان "التنبيه الكاذب" مجرد امتعاض من الجانب الإيراني لوقف الرحلات.

يشار الى ان أعدادا غفيرة من المتظاهرين النجفيين توجهوا مساء السبت إلى مطار النجف الدولي، وفي بوابة المطار الرئيسة اعتصم هؤلاء المحتجين وطالبوا الحكومتين المركزية والمحلية باتخاذ قرار سريع بغلق منفذ المطار بوجه الرحلات القادمة من جميع المطارات الإيرانية.

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