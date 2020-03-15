2020/03/15 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر التجوال في بغداد اعتبارا من الثلاثاء وحتى 24 اذار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر التجوال في بغداد اعتبارا من الثلاثاء وحتى 24 اذار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).