2020/03/15 | 21:24 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]كشف مصدر في رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، عن اتفاق الكتل السياسية على رئيس الحكومة الانتقالية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في رئاسة الجمهورية: صالح سيكلف الليلة او غداً مرشح رئاسة الوزراء
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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