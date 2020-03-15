مصدر في رئاسة الجمهورية: صالح سيكلف الليلة او غداً مرشح رئاسة الوزراء

2020/03/15 | 21:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر في رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، عن اتفاق الكتل السياسية على رئيس الحكومة الانتقالية.

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