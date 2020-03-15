وزارة النقل تعيد فتح مطار بغداد الدولي

2020/03/15 | 21:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تود وزارة النقل العراقية ان توضح للرأي العام ان الطائرة القادمة من مطار الامام الخميني -طهران الى مطار بغداد الدولي في تمام الساعة الـ 3:15 بتوقيت بغداد اليوم الموافق 2020/3/15 هبطت في مطار بغداد الدولي بعد الاشتباه بوجود مواد متفجرة على متنها.

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