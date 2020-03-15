خلية الازمة تبحث برئاسة عبد المهدي اجراءات منع انتشار فايروس كورونا

2020/03/15 | 21:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت خلية الأزمة في العراق، اليوم الأحد، جلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، فيما بحثت إجراءات منع انتشار فايروس كورونا....

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