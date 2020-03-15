الخارجية العراقية: نحشد جهود الأصدقاء والشركاء لمنع خرق سيادة بلادنا مجددا

2020/03/15 | 21:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، إن بلاده تعمل على حشد جهود كل الأصدقاء والشركاء في دعم موقفه بشأن احترام سيادة الع...

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