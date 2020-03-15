100 مليون شخص يخضعون للحجر الصحي في أوروبا

2020/03/15 | 21:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية، الأحد، بأن أكثر من 100 مليون شخص في أوروبا يخضعون للحجر الصحي في ظل تفشي فيروس “كورونا”، الذي حوّل القارّة إلى “بؤرة”.وقالت الصحيفة في تقرير تابعه “العهد نيوز” إن “عدد المواطنين الذين وضعوا قيد الحجر الصحي في أوروبا قد تجاوز 100 مليون شخص”، مبينةً ان “هذه الحصيلة […]

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