“يس عراق” تطلق خدمة جديدة مخصصة لتغطية اخبار وتداعيات وباء كورونا..تعرف عليها

2020/03/15 | 21:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق منصة ” يس عراق ” خدمة إعلامية جديدة لتغطية اخبار وتداعيات وباء كورونا عبر تخصيص نشرات اخبارية من خلال نافذة متخصصة أطلقت عليها ” كورونا ” الى جانب نوافذ المنصة : الرئيسة – مال واتصال – سفر وطيران – المدونة – سناب ميديا – فيديو غرافك و أخذت النافذة – كورونا – على المنصة […]

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