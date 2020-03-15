عاجل / فرض حظر تجوال في بغداد من يوم الثلاثاء الى ٢٤ اذار

2020/03/15 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) ….كشفت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الازمة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن اتخاذ الخلية قراراً يقضي بفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد اعتباراً من مساء بعد غد الثلاثاء.وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته ( المستقلة ) اليوم الاحد ان “خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني […]

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