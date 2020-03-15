2020/03/15 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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وزيرة التربية: التعيينات الجديدة تنتظر اقرار الموازنة وقراراً من وزارة المالية

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بغداد اليوم-بغداد

كشف وزيرة التربية، سها العلي بك، أن الوزارة تناقش إعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية، لافتة الى أن الامتحانات قد تؤجل بسبب ازمة كورونا.

وقالت العلي بك، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة &q

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزيرة التربية، سها العلي بك، الاحد (15 آذار 20209)، أن الوزارة لديها جملة من الحلول لإكمال العام الدراسي منها اكماله بالعطلة الصيفية كخيار بديل.

وقال العلي بك في تصريح لبرنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الإعلامي نب

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مدير عام صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الاحد (15 آذار 2020)، اصابة طالبة دراسات عليا عراقية مقيمة في ايران بفايروس كورونا.

وقالت الحسناوي لـ(بغداد اليوم)، إنه "ظهور أول اصابة مؤكدة لطالبة دراسات عليا كا

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