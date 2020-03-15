2020/03/15 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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وزيرة التربية: لن نلجأ لخيار اعتبار العام الدراسي الحالي ’’سنة عبور’’ لأن الامر مرفوض دولياً

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بغداد اليوم- خاص

اعلنت عضو لجنة التعديلات الدستورية، فيان صبري، الأحد (15 آذار 2020)، توقف عمل اللجنة بسبب الاوضاع الصحية التي تمر بها البلاد، ومخاطر انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت صبري لـ(بغداد اليوم)، إن "الاوضاع السياسية والاجتماع

بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، الاحد (15 آذار 2020)، عن اتفاق القوى السياسية الشيعية والكردية والسنية بشأن موضوع اختيار رئيس الوزراء الجديد فيما ان الجميع على اطلاع بما يجري داخل مفاوضات الكتل الشيعية الخاصة باختيار رئي

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر برئاسة مجلس الوزراء، الاحد 15 اذار 2020، عن الجهة الوحيدة المخولة بإعلان حظر التجوال في عموم البلاد، في حال خرجت الاوضاع عن السيطرة بسبب فيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "قرار غلق مدا

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