وزيرة التربية: نناقش اعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية والامتحانات قد تؤجل بسبب ازمة كورونا

2020/03/15 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف وزيرة التربية، سها العلي بك، أن الوزارة تناقش إعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية، لافتة الى أن الامتحانات قد تؤجل بسبب ازمة كورونا.

وقالت العلي بك، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم): "نناقش حاليا اعلان الدخول الشامل للصفوف المنتهية والامتحانات قد تؤجل بسبب ازمة كورونا".





ولفتت الى أن "الوزارة مرت بتحديات كبيرة بينها التظاهرات وظهور فايروس كورونا".

وأضاف: "وضعنا معالجات بخصوص استكمال العام الدراسي والامتحانات، لدينا محافظات وضعها مستقر وأخرى نصف مستقرة وأخرى غير مستقرة".

وأوضحت: "لدينا جملة من الحلول لإكمال العام الدراسي منها اكماله بالعطلة الصيفية كحل بديل وموضوع الغاء عطلة السبت وموضوع السبت بحاجة لموافقة البرلمان".

ورأت أن "إلغاء العام الدراسي يظلم طلبة محافظات الشمال".

وزيرة التربية: التعيينات الجديدة تنتظر اقرار الموازنة وقراراً من وزارة المالية

يتبع.........

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزيرة التربية، سها العلي بك، الاحد (15 آذار 20209)، أن الوزارة لديها جملة من الحلول لإكمال العام الدراسي منها اكماله بالعطلة الصيفية كخيار بديل.

وقال العلي بك في تصريح لبرنامج "وجهة نظر"، الذي يقدمه الإعلامي نب

بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مدير عام صحة محافظة الديوانية، لمياء الحسناوي، الاحد (15 آذار 2020)، اصابة طالبة دراسات عليا عراقية مقيمة في ايران بفايروس كورونا.

وقالت الحسناوي لـ(بغداد اليوم)، إنه "ظهور أول اصابة مؤكدة لطالبة دراسات عليا كا

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