2020/03/15 | 21:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني العديد من المشافي في مناطق سيطرة الحكومة في سوريا، من شح المعقمات والمواد الوقائيّة، إضافة إلى غياب التجهيزات والتحضير، في ظل انتشار وباء فيروس #كورونا حول العالم.وأفادت مصادر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشافي حماة بلا «استعدادات حقيقيّة» لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشافي حماة بلا «استعدادات حقيقيّة» لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).