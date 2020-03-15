هوشيار عبدالله يقترح استقطاع 50% من رواتب الوزراء والبرلمانيين والدرجات الخاصة لمكافحة كورونا

2020/03/15 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح عضو مجلس النواب هوشيار عبدالله، استقطاع نسبة خمسين بالمئة من رواتب المسؤولين لمكافحة وباء كورونا.

وقال عبدالله في تغريدة على موقع تويتر إن الوضع الحالي يستوجب القيام باستقطاع خمسين بالمئة من رواتب الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة من اجل تخصيص الأموال اللازمة لمكافحة كورونا لحين انتهاء خطر هذا الوباء.

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