التربية النيابية تطالب وزارة التربية بتحويل المناهج التربوية الى أسئلة مع حلولها

2020/03/15 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة التربية النيابية، وزارة التربية بتحويل المناهج التربوية الى اسئلة مع حلولها لتوزع على التلاميذ.

وذكر بيان للجنة، ان التربية النيابية طالبت الوزارة بتحويل المناهج التربوية الى اسئلة مع حلولها، بالنظر للأوضاع التي يمر بها البلد نتيجة الاضطرابات التي حدثت وتمخض عنها انقطاع التلاميذ والطلبة عن الدوام الدراسي، وكذلك وجود إصابات لأكثر من حالة بفيروس كورونا، مما أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي من قبل خلية الأزمة الحكومية، وحرصا منها على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة من الإصابة بهذا الفيروس القاتل.

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