2020/03/15 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تشكو شح الدعم الحكومي والصدر مندهش من تعليق الصلاة وزيارة (باب الحوائج) المالية: رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة بالكامل بغداد – قصي منذر أكدت وزارة المالية امس تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في حين طالبت المصارف بدعم وزارة الصحة وخلية الأزمة بالأموال كاشفة عن فتح حساب خاص لاستقبال وإيداع التبرعات من المصارف […]

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