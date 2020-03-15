مصدر حكومي: خلية الأزمة الحكومية هي الجهة الوحيدة المخولة بإعلان حظر التجوال

2020/03/15 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر برئاسة مجلس الوزراء، عن الجهة الوحيدة المخولة بإعلان حظر التجوال في عموم البلاد، في حال خرجت الاوضاع عن السيطرة بسبب فيروس كورونا.

وقال المصدر، إن قرار غلق مداخل ومخارج العاصمة بغداد، وإعلان فرض حظر التجوال في العاصمة أو عموم مدن العراق، مرتبط بخلية الازمة الحكومية فقط.

وأضاف المصدر، أن مجلس الوزراء أناط كل ما يتعلق بفيروس كورونا بلجنة الأمر الديواني المشكلة مؤخرا لمواجهة كورونا، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وفي حال قررت بأن الوضع بات خارج السيطرة ستعمد اللجنة على اعلان حظر التجوال في بغداد او المحافظات الاخرى، إضافة إلى غلق سيطرات ومداخل ومخارج العاصمة.

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