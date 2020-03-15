مفوضية حقوق الإنسان تنتقد استمرار استقبال المسافرين من الدول الموبوءة

2020/03/15 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقدت مفوضية حقوق الانسان استمرار استقبال المسافرين من الدول الموبوءة عبر المطارات، معتبرا أن اجتياز المسافر للمحرار في المطار لا يعني خلوه من المرض.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان إن غلق الحدود امام العائدين من الدول الموبوءة في الخامس عشر من الشهر الحالي والسماح لهم بالعودة عبر المطارات الى اجل غير معلوم يعني استمرار زيادة اعداد المصابين في العراق، باعتبار ان المصابين اما عائدين او ملامسين لهم.

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