أسعد المرشدي: الخلافات الشيعية الشيعية عميقة ولا يوجد أي توافق على اختيار رئيس وزراء

2020/03/15 | 21:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، ان الخلافات الشيعية الشيعية عميقة، ولا يوجد اي توافق واتفاق على اختيار رئيس وزراء جديد، حتى الساعة.

وقال المرشدي، إن القوى السياسية الشيعية غير قادرة على تقديم مرشح لرئاسة الوزراء، قبل انتهاء المهلة الدستورية، فالخلافات بين تلك القوى أكثر وأكبر من حلها من خلال اللجنة السباعية

واضاف المرشدي ان المصالح الحزبية والشخصية، هي الغالبة على المفاوضات، وعدم اتفاق القوى السياسية الشيعية، على شخصية معينة، هو سبب المصالح الحزبية لهذه القوى.

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