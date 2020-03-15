محافظة عراقية تسجل ثالث إصابة بكورونا

2020/03/15 | 21:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظة البصرة المحافظ أسعد العيداني عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد يوم الأحد هي الثالثة في المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن العيداني قوله، إنه "بعد إجراء التحليلات والفحوصات سجلت دائرة صحة البصرة حالة إصابة ثالثة بكورونا لمواطن قادم من إيران".

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