2020/03/15 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف معاون مدير عام دائرة صحة محافظة النجف، حسن هلوس، اليوم الاحد، عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وكذلك المشتبه بها والملامسين.وقال هلوس في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” إن “عدد الاصابات المؤكدة بالمحافظة بلغت سبع حالات والمشتبه بإصابتها بلغت تسع حالات، اما الملامسين 21 شخصا اغلبهم غادر الحجر الصحي”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاون مدير صحة النجف يكشف عدد الاصابات المؤكدة بكورونا والمشتبه بها والملامسين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاون مدير صحة النجف يكشف عدد الاصابات المؤكدة بكورونا والمشتبه بها والملامسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).