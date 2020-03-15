2020/03/15 | 21:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة كشف وزير التربية، سها العلي بك، أن التعيينات الجديدة تنتظر اقرار الموازنة وقراراً من وزارة المالية.وقالت العلي بك، خلال حديث متلفز، إن “التعيينات الجديدة تنتظر اقرار الموازنة وقراراً من وزارة المالية”، لافتة أن “هناك قرار من وزارة المالية بإيقاف التعيينات”.وأشارت الى أن محافظات “نينوى، كركوك، صلاح الدين، والانبار تأخذ رواتبها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة التربية تكشف: التعيينات الجديدة تنتظر اقرار الموازنة وقراراً من وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة التربية تكشف: التعيينات الجديدة تنتظر اقرار الموازنة وقراراً من وزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).