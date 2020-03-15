من بينها حظر التجوال.. قرارات خلية الازمة بشأن وباء كورونا

2020/03/15 | 21:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، بان خلية الازمة قررت فرض حظرا للتجوال لمدة اسبوع باستثناء حركة البضائع.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني ( ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ) مساء اليوم اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية […]

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