2020/03/15 | 21:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الازمة في العراق الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، عن اتخاذ الخل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا... العراق يعلن حظر التجوال في بغداد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا... العراق يعلن حظر التجوال في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).