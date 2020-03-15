2020/03/15 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل حالة إصابة ثالثة بكورونا في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 21:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالة إصابة ثالثة بكورونا في البصرة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالة إصابة ثالثة بكورونا في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).