اتحاد الكرة يؤجل اجتماع اندية الممتاز بسبب حظر التجوال

2020/03/15 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم / بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاحد، عن تأجيل اجتماعه مع اندية الدوري الممتاز والمقرر يوم غد الاثنين لمناقشة مصير منافسات دوري الكرة.

وذكر الاتحاد في بيان وصل لـ (بغداد اليوم) :" تزامنا مع قرارات خلية الأزمة الحكومية وإعلانها حضر التجوال في العاصمة بغداد ابتداءا من مساء الثلاثاء ولمدة أسبوع وبالاتفاق مع ممثلي أندية الدوري الممتاز يعلن اتحاد الكرة العراقي عن تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا له يوم غد الاثنين إلى إشعار اخر".

وكان اتحاد الكرة قد اوقف منافسات دوري الكرة الممتاز بسبب فيروس كورونا.

بغداد اليوم-متابعة

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعليق النشاط في الدولة اعتبارا من يوم الأحد 15 آذار 2020 ولمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا، مساء الأحد، قال فيه إن "تلك الخ

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي فالنسيا الإسباني اليوم الأحد عن إصابة خمسة أشخاص داخل النادي بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

و أفاد فريق الخفافيش في بيان رسمي بأنه تم اكتشاف 5 حالات مصابة بالفيروس في الفريق الأول بين اللاع

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المدافع الأرجنتينى إيزيكيل جاراى، لاعب فالنسيا الإسبانى، إصابته فيروس كورونا المستجد ليسجل أول حالة مصابة بهذا الوباء بين لاعبى الدوري الإسباني "الليجا".

وكتب جاراى، عبر صفحته على "إنستجرام"، "

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