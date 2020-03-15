الصحة العراقية تعلن تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا وتكشف مجمل عدد الاصابات والوفيات بالبلاد

2020/03/15 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية ، الاحد 15 اذار 2020، تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا فيما كشفت مواقعها ومجمل عدد الاصابات والوفيات بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان ان "مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت 113 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة وجاءت النتائج موجبة لـ 14 حالة وعلى النحو التالي 7 حالات في بغداد / الرصافة ، حالتين في بغداد / الكرخ ، حالتين في النجف وحالة واحدة في ميسان وديالى والديوانية".

واكدت ان مجمل حالات الشفاء ارتفع اليوم الى 26 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 9 بعموم العراق".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها كما تؤكد الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020 الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة.

واهابت الوزارة بالجميع الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، أعلنت أمس السبت (14 اذار 2020)، تسجيل 5 إصابات جديدة بـ’’كورونا’’، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي في العراق.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، بخصوص "الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في العراق ليوم السبت الموافق 14 آذار 2020 أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة 100 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة

وكانت النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة): 5 موزعة كالتالي:- حالة واحدة في بغداد / الرصافة ، حالتين في بغداد / الكرخ ، حالة واحدة في ذي قار وحالة واحدة في كربلاء".

وبينت ان مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان بلغ 110 ومجموع حالات الشفاء: 26 ومجموع الوفيات: 9".

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وقال الناطق باسم صحة ديالى فارس العزاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "امرأة من اهالي منطقة دلي عباس (40كم شر

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