2020/03/15 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الازمة في محافظة النجف، اليوم الاحد، فرض حظر التجوال من يوم الاربعاء ولمدة أسبوع.

وو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية الازمة بالنجف تعلن فرض حظر للتجوال من الاربعاء ولمدة اسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية الازمة بالنجف تعلن فرض حظر للتجوال من الاربعاء ولمدة اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).