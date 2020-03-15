الصحة تعلن تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا وتكشف إجمالي عدد الإصابات والوفيات بالبلاد

2020/03/15 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل 14 حالة اصابة جديدة بكورونا فيما كشفت مواقعها ومجمل عدد الاصابات والوفيات بالبلاد.وقالت الوزارة في بيان ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت 113 نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة وجاءت النتائج موجبة لـ 14 حالة وعلى النحو التالي 7 حالات في بغداد […]

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