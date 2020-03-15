مدير مدينة الطب: نمتلك 40 جهاز تنفس وهذا الرقم يضاهي المراكز العالمية

2020/03/15 | 22:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلن مدير عام دائرة مدينة الطب حسن التميمي، اليوم الاحد، ان المدينة تمتلك 40 جهاز تنفس وهذا الرقم يضاهي المراكز العالمية.وقال التميمي في حديث متلفز لقناة “العهد ” ، ان “وزارة الصحة والحكومة تحركت لمجابهة كورونا منذ بدء الفايروس في مدينة ووهان الصينية واعتبر ان غلق المطارات والحدود جاء متأخرا في […]

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