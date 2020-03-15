2020/03/15 | 22:03 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – الحل نت الليلة هي الأخيرة بحسب #الدستور_العراقي لتكليف شخصية بديلة لرئاسة #الحكومة_العراقية خلفاً للمنسحب #محمد_توفيق_علاوي بعد فشله في التفاهم مع الكتل السياسية.
واقعياً، المهلة ستكسر دون رقيب، كما
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واقعياً، المهلة ستكسر دون رقيب، كما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع انتهاء المهلة الدستورية.. أسهُم “السهيل” ترتفع و “الكاظمي” في تراجع) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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